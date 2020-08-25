الكاظمي يعود الى بغداد بعد مشاركته في القمة الثلاثية في العاصمة الاردنية

2020/08/25 | 18:58 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/ نينا/ عاد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي الى ارض الوطن بعد مشاركته في القمة الثلاثية التي عقدت في العاصمة الاردنية عمان بين العراق والاردن ومصر ./انتهى7

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