قوات امريكية جديدة تصل إلى عين الاسد بعد انسحابها من المحافظات

2020/08/25 | 18:59 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ الانبار…

أفاد مصدر أمني، الثلاثاء، بأن قوات امريكية جديدة وصلت الى قاعدة عين الاسد الجوية غربي الانبار.

وقال المصدر لـ/المعلومة/ إن “ارتالا لقوات امريكية وصلت الى مبنى قاعدة عين الاسد الجوية بناحية البغدادي بقضاء هيت غربي الانبار، بعد انسحابها من مواقع لها داخل المحافظات الأخرى”.

وأضاف، أن “قوات امريكية اخرى من المؤمل وصولها في غضون الايام القليلة المقبلة بالتزامن مع نيتها تسليم مواقع تشغلها الى القوات الأمنية”، لافتا الى أن “حركة الارتال الامريكية بالدخول الى مبنى القاعدة مستمرة.

واعلنت قيادة العمليات المشتركة، في وقت سابق، تسلم الموقع رقم 8 في معسكر التاجي من قوات التحالف الدولي بعد انسحاب تلك القوات منه.



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