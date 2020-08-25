2020/08/25 | 19:03 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

وجه قائد عمليات البصرة اللواء الركن اكرم صدام مدنف، الثلاثاء، القوات الامنية بعدم السماح بدخول العجلات التي لاتحمل لوحات مرورية إلى محافظة البصرة عبر السيطرات الخارجية.



وقال اعلام قيادة عمليات البصرة في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (25 اب 2020)، ان "أهم النقاط التي تم التوجية اليها من قبل قائد عمليات البصرة الواء الركن أكرم صدام مدنف إلى القوات الأمنية في محافظة البصرة هي:

- عدم السماح بدخول العجلات التي لاتحمل لوحات مرورية إلى محافظة البصرة عبر السيطرات الخارجية

- التنسيق مع الوكالات الاستخبارية لتفعيل مذكرات إلقاء القبض ضمن قاطع المسؤولية

- مراعاة الجوانب الإنسانية والاجتماعية والأخلاقية والتعامل المهني مع المواطنين اثناء الواجب، ينقل الصورة المشرفة والإيجابية لأبناء القوات الأمنية والعسكرية وسط الشارع البصري

- الحد من حركة الدراجات النارية في مركز محافظة البصرة

- نؤكد على أوامرنا السابقة في عملية رفع التظليل على جميع العجلات في المحافظة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عمليات البصرة تصدر توجيهات جديدة بشأن دخول العجلات إلى المحافظة) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عمليات البصرة تصدر توجيهات جديدة بشأن دخول العجلات إلى المحافظة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).