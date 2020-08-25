الحشد الشعبي يطلق برنامج “العودة” لانهاء ماساة قرى ريف خانقين

2020/08/25 | 19:06 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ديالى…

أطلق الحشد الشعبي، الثلاثاء، برنامج انساني لانهاء مأساة قرى ريف خانقين في محافظة ديالى.

وقال الناطق الاعلامي باسم محور ديالى للحشد الشعبي صادق الحسيني لـ /المعلومة/، إنه ” تم اطلاق برنامج لتامين قرى ريف قضاء خانقين (100كم شمال شرق بعقوبة) ممن تعرضت الى هجمات ارهابية من قبل داعش ما دفع بعض الاسر للنزوح القسري في الاشهر الماضية”.

وأضاف، أن “ الحشد الشعبي أمن بشكل كامل القرى التي اصحبت ضمن نطاق مسؤوليته وبدأ فعليا في تطبيق برنامج العودة وكانت قرية شفيق اولى القرى”، مبينا ان “اجتماعا موسعا عقد مع الاهالي لطمانتهم والتاكيد بان الحشد الشعبي هو لكل العراقيين ولن يتاخر في التضحية تقديم المساعدة لاي منطقة او قرية في ديالى او اي مكان اخرى في مواجهة الارهاب وتحقيق الاستقرار”.

وكانت عشرات العوائل نزحت من قرية شفيق في الاشهر الماضية بعد تعرضها الى هجمات من قبل داعش الإرهابي.



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