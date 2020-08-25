الانبار.. تطهير خمسة مناطق صحراوية من بقايا ارهابيي داعش

2020/08/25 | 19:24 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ الانبار..

أعلن امر لواء حشد قضاء عامرية الصمود العقيد صلاح العيساوي، الثلاثاء، تطهير خمسة مناطق من صحراء الانبار الغربية بعملية امنية استباقية.

وقال العيساوي لـ/ المعلومة/ إن “القوات الامنية مسنودة بقوة من فرقة معالجة المتفجرات شرعت بحملة دهم وتفتيش شملت مناطق الذيابية عين ثميل معيلة وادي القذف ابو جهف غربي الانبار، أسفرت عن تطهير المناطق المستهدفة من خطر خلايا ارهابيي داعش ومخلفاتهم الحربية”.

واضاف ان “القوات الامنية امنت تلك المناطق من خطر خلايا داعش للحيلولة دون تسللهم الى المناطق الصحراوية لمهاجمة القطعات العسكرية”، مبينا ان “القوات داهمت تلك المناطق واغلقت بالكامل كافة مداخلها ولم يتم العثور على أي عنصر من بقايا خلايا ارهابي داعش”.



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