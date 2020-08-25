“كورونا يصارع الرصافة”… اصابات جديدة “مرتفعة” وحالات الشفاء تواصل “الزحف” للقمة

2020/08/25 | 19:25 - المصدر: يس عراق

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يس عراق – بغداد

اعلن مدير عام صحة بغداد الرصافة الدكتور عبد الغني الساعدي عن تسجيل 487 اصابة جديدة بفيروس كورونا بينها 403 اصابة شخصت خلال الرصد الوبائي للقطاعات الصحية.وقال الساعدي ان “المؤسسات الصحية في جانب الرصافة سجلت اليوم 487 اصابة جديدة بفيروس كورونا موزعة كالتالي:.– 403 حالة خلال الرصد الوبائي للقطاعات الصحية• قطاع الصدر 5 حالة• قطاع النهروان 133 حالة• قطاع الرصافة 71 حالة• قطاع الشعب 11 حالة• قطاع البلديات الثاني 16 حالة• قطاع للبلديات الاول 15 حالة• قطاع المدائن 152 حالة– 92 حالة خلال مراجعتهم للمؤسسات الصحية• مدينة الصدر 62 حالة محله 537 ,532 ,554 ,554, 553 ,ق17 ,شارع الفلاح , ق2• زيونة حاله واحدة محلة 706• الكاظمية حالتين محله 419• شارع فلسطين حاله واحده محله 503• حي اكد حالة واحدة محلة 758• الاستكشافات حاله واحده• العبيدي حالة واحدة محلة 762• الخالصه حالتين• الاعظمية حالة واحدة محلة 310• المدائن حالة واحد في الورديه• شيخ عمر حالة واحدة محلة 137• شارع 62 حاله واحده• الغدير حالة واحدة محله 706• حي الزهراء حالة واحدة محلة 733• الامين حالة واحدة محله 735• حي الجهاد حالة واحدة محله 895• فضوة عرب حالة واحدة محله 121• الكراده حالتين محله 905 , 904واضاف الساعدي انه “تم نقل جميع الحالات الى الحجر الصحي لتلقي العلاج وفق البروتوكولات المعتمدة”، مشيرا الى ان “العدد التراكمي للإصابات ارتفع الى 27638 توفي منهم 1103 للاسف فيما اكتسب الشفاء 21799 حالة شفاء ومتبقي قيد العلاج 4736”.

وجاءت حالات الشفاء بعدد 336 حالة، والوفيات 4، وفقا للموقف الوبائي العام الصادر من وزارة الصحة.

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