اصابة نائب رئيس البرلمان العراقي بكورونا

2020/08/25 | 19:27 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة والبيئة في العراق، اليوم (الثلاثاء)، تسجيل 77 حالة وفاة بفيروس «كورونا» المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات بالفيروس في البلاد إلى 6596 حالة.واكدت الوزارة في بيان صحافي نقلته وكالة الأنباء الألمانية، تسجيل 3962 إصابة جديدة بالفيروس، ليصل إجمالي الإصابات إلى 211 ألفاً و947 إصابة.ولفتت الوزارة إلى أن 3372 مصاباً تماثلوا للشفاء، […]

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