الملك الأردني يحذر من تحدّ كبير في عام 2021

2020/08/25 | 19:27 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الملك الأردني عبد الله الثاني، خلال القمة الثلاثية مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي في عمّان إن الأمن الغذا...

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