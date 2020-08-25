اجتماع بومبيو وحمدوك.. حذف السودان من قائمة الإرهاب

2020/08/25 | 19:28 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، في اجتماعه، الثلاثاء، مع رئيس الوزراء السوداني، عبدالله حمدوك، على أهمية حذف السودان من قائمة الدول الداعمة للإرهاب.

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