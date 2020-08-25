الاسد يكلف حسين عرنوس بتشكيل حكومة جديدة

2020/08/25 | 19:29 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/نينا/ كلف الرئيس السوري بشار الاسد، حسين عرنوس بتشكيل حكومة جديدة.وذكرت مصادر حكومية سورية :" ان الرئيس بشار الاسد كلف حسين عرنوس بتشكيل حكومة جديدة، بعد انتخابات برلمانية في تموز".وكان عرنوس رئيسا للحكومة المنتهية ولايتها ،وعينه الاسد في حزيران الماضي بدلا عن عماد خميس ، في وقت تشهد فيه سوريا ازمة اقتصادية طاحنة وانخفاضا في قيمة عملتها./انتهى10

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