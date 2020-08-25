العدل تعلن صرف رواتب المتعينين الجدد

2020/08/25 | 19:29 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/نينا/ اعلنت وزارة العدل، اليوم الثلاثاء، صرف رواتب الموظفين من المتعينين الجدد، فيما اشارت الى انه سوف يتم صرف الرواتب المتراكمة للمتعينين الجدد خلال الفترة المقبلة وباسرع وقت ممكن.وقالت الوزارة في بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / نسخة منه :" بناء على توجيهات ومتابعة مستمرة من قبل وزير العدل القاضي سالار عبد الستار محمد وباشراف مباشر من قبل مدير عام دائرة اصلاح الاحداث كامل امين هاشم ، باشرت دائرة اصلاح الاحداث بصرف رواتب الموظفين من المتعينين الجدد".واوضح مدير عام دائرة اصلاح الاحداث، حسب البيان :" ان توزيع رواتب المتعينين الجدد تم بعد حصول موافقة التمويل من قبل وزارة المالية لهذه السنة"، مشيرا الى انه "سوف يتم صرف الرواتب المتراكمة للمتعينين الجدد خلال الفترة المقبلة وباسرع وقت ممكن"./انتهى9

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