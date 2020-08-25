المالية النيابية: موازنة 2020 ستركز على الجانب التشغيلي

2020/08/25 | 19:30 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]أكدت اللجنة المالية النيابية، الثلاثاء، أن الموازنة العامة لسنة 2020 ستكون مختصرة وستركز على الجانب التشغيلي، فيما أشارت إلى أن الموازنة المقبلة ستكون مختلفة.

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