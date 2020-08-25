الدولار يعمق خسائره مقابل سلة العملات بنحو 0.2 بالمئة

2020/08/25 | 19:30 - المصدر: يس عراق

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يس عراق – بغداد

واصل الدولار الأمريكي خسائره مقابل سلة من العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مع التفاؤل التجاري وبعد بيانات اقتصادية.

وكشفت بيانات اقتصادية عن تراجع ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة بعكس التوقعات، في حين ارتفعت مبيعات المنازل الأمريكية الجديدة لأعلى مستوى منذ 2006.

وتراجعت جاذبية الورقة الخضراء كملاذ آمن في أوقات التوترات التجارية وعدم اليقين الاقتصادي، بعدما أجريت مكالمة هاتفية بين مفاوضي التجارة في أكبر اقتصادين حول العالم.

وناقش الجانبان المرحلة الأولى من الصفقة التجارية خلال حوار بناء على حد وصف الصين، وسط مطالبة واشنطن بكين بتفعيل التغيرات الهيكلية التي دعا لها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ويُولي المشاركون في الأسواق العالمية اهتماماً خاصاً إلى خطاب رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي “جيروم باول” والذي من المقرر أن يلقيه خلال مشاركته في اجتماعات “جاكسون هول” يوم الخميس القادم.

وبحلول الساعة 3:45 مساء بتوقيت جرينتش، تراجعت العملة الأمريكية مقابل نظيرتها الأوروبية الموحدة بنحو 0.2 بالمائة ليصعد اليورو إلى 1.1815 دولار.

في حين ارتفع الدولار أمام العملة اليابانية بنحو 0.4 بالمائة ليصل إلى 106.36 ين، لكنه هبط مقابل العملة البريطانية بنسبة تزيد عن 0.5 بالمائة مسجلاً 1.3127 دولار.

وتراجعت الورقة الخضراء أمام العملة السويسرية بأكثر من 0.3 بالمائة لتسجل 0.9027 دولار.

وفي ذاك التوقيت، تراجع المؤشر الرئيسي للدولار والذي يتبع أداء الورقة الأمريكية مقابل 6 عملات رئيسية بنسبة تزيد عن 0.1 بالمائة مسجلاً 93.161.

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