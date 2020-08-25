غداً.. مؤتمر استثنائي للأولمبية الوطنية

2020/08/25 | 19:32 - المصدر: الفرات نيوز

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{بغداد: الفرات نيوز} تعقد اللجنة الأولمبية الوطنية، يوم غد الأربعاء عند الساعة الحادية عشرة صباحا، بأحد الفنادق المؤتمر الاستثنائي لها.





وأكدت الأولمبية في بيان رسمي لها أن انعقاد المؤتمر الاستثنائي غداً "سيخصص للتشاور حول تنفيذ رسالة الأولمبية الدولية الأخيرة في السابع من يوليو/ تموز الماضي، ولإقرار التعديلات الأخيرة المقترحة من أعضاء الجمعية العمومية على النظام الاساسي للجنة الأولمبية".

وأعلنت اللجنة الأولمبية برنامج المؤتمر المتضمن جلستين، الأولى مطوّلة تفصيلية عامة مفتوحة، فيما ستكون الثانية مختصرة مغلقة.

وأوضحت أن الأعضاء وبعد اجتماعات تشاورية جانبية مكثفة قدّموا الكثير من مقترحات التعديل التي صوّبت النظام الأساسي، ورفدت اللجنة الأولمبية برؤى وأفكار ساعدت في إنجاز مهمة التعديلات الأخيرة.

عمار المسعودي

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