الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في بغداد الأسبوع المقبل

2020/08/25 | 19:34 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

يعتزم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، زيارة العاصمة العراقية بغداد الأسبوع المقبل.



وبحسب مصدر في الخارجية العراقية تحدث لـ"ناس"، (25 آب 2020)، فإن "الرئيس الفرنسي سيجري زيارة رسمية إلى العراق خلال الاسبوع المقبل؛ وذلك لتأكيد استعادة بغداد لدورها".

وكانت الرئاسة الفرنسية قد أوردت في شهر تموز من العام الماضي، أن ماكرون قد يزور العراق خلال الأشهر القريبة المقبلة، لكن تلك الزيارة لم تتحقق.

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