إصابة مدير مكافحة إجرام الناصرية وشرطيين خلال تنفيذ عملية اعتقال مطلوبين!

2020/08/25 | 19:35 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ناس – ذي قار

أفادت قيادة شرطة ذي قار، اليوم الثلاثاء، بأن مدير مكافحة إجرام الناصرية وشرطيين آخرين أُصيبوا أثناء تنفيذهم واجباً أمنياً جنوبي المحافظة.

وقال مصدر في القيادة لـ"ناس"، اليوم (25 آب 2020)، إن "مدير مكافحة إجرام الناصرية العميد حسين علي خضير أُصيب بطلق ناري في ساقه اليسرى خلال مواجهة للقبض على متهمين بالقتل العمدي في ناحية الفضلية التابعة لقضاء سوق الشيوخ، فيما أصيب شرطيان آخران نتيجة رشقهم بالحجارة من قبل عشيرة المتهم".

وأضاف المصدر، إنه "خلال تنفيذ الواجب في إحدى منطقة ’العساكرة’ حصلت تبادل لإطلاق النار وأسفر عن إصابة الضابط، وتجمهر عدد كبير من عشيرة المتهم ورشقوا دورية الشرطة بالحجارة وأثاروا الشغب، الأمر الذي حال دون إلقاء القبض على المتهمين".

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