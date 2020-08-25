خبراء يحذرون من الاستعجال في طرح لقاحات كورنا للتداول.. ويشرحون الأسباب

2020/08/25 | 19:40 - المصدر: NRT عربية

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قال خبير اميركي في الأمراض المعدية في الولايات المتحدة ،الثلاثاء، "أن توزيع لقاح كوفيد-19 بموجب إرشادات الاستخدام الطارئ الخاصة، قبل ثبوت أنه آمن وفعال في تجارب كبرى، فكرة سيئة قد يكون لها تأثير شديد على اختبار اللقاحات الأخرى"، مبينين ان الناس قد تعزف عن اختبار لقاحات اخرى.

وبين فاوتشي لرويترز: ان "الشيء الوحيد الذي لا ترغب في رؤيته هو حصول لقاح على ترخيص الاستخدام الطارئ قبل أن يكون لديك إشارة على الكفاءة"، وتابع "أحد المخاطر المحتملة إذا طرحت اللقاح قبل الأوان هو أنه سيجعل من الصعب، إن لم يكن من المستحيل، على اللقاحات الأخرى تسجيل الناس في تجربتها".

ويُنظر إلى اللقاحات الآمنة والفعالة على أنها ضرورية لوضع نهاية للوباء الذي أودى بحياة أكثر من 800 ألف شخص في جميع أنحاء العالم، بينهم ما يربو على 177 ألفا في الولايات المتحدة.

بدوره قال الدكتور بيتر هوتيز، خبير الأمراض المعدية والباحث في مجال اللقاحات في كلية بايلور للطب "أشعر بقلق بالغ إزاء استخدام آلية ترخيص الاستخدام الطارئ لشيء مثل اللقاح، الأمر مختلف تماما عن العلاج بالبلازما".

وأكد فاوتشي أن إرشادات إدارة الغذاء والدواء بشأن اللقاحات، للحصول على موافقة كاملة ولآلية ترخيص الاستخدام الطارئ، تتطلب بوضوح إثبات أن اللقاحات آمنة وفعالة.

وأشار إلى أن آلية ترخيص الاستخدام الطارئ تستخدم عادة لمنتجات "تشخيص ومنع وعلاج الأمراض الخطيرة أو التي تهدد الحياة حيث تفوق الفوائد المعروفة المخاطر المحتملة للمنتج".

وقال فاوتشي: "بالنسبة لي، هناك أهمية بالغة أن تُظهر بشكل قاطع أن اللقاح آمن وفعال...



نأمل ألا يتعارض شيء مع الإثبات الكامل أن اللقاح آمن وفعال".

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