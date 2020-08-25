مهاجم النجف يطمح باللعب في المنتخب الوطني

2020/08/25 | 19:45 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ بغداد…

ذكر مهاجم نادي النجف، عبيدة كاظم، انه يطمح باللعب مع المنتخب الوطني في المستقبل القريب.

وقال كاظم لـ /المعلومة/ إن “نادي النجف فريق كبير ولديه جماهير عريقة، سابذل كل جهدي من اجل تحقيق اعلى الإنجازات الممكنة مع الفريق”.

وأوضح “أتطلع لموسم جيد مع نادي النجف والذي اطمح من خلاله اللعب مع المنتخب الوطني فهذا حلمي من الصغر ولا بد ان احققه في يوم من الأيام”.

يذكر ان كاظم انتقل لصفوف النجف قادماً من نادي دا غراندي المالديفي.



انتهى/ 25 لؤ

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