المنافذ الحدودية تعلن عن دخول (31) صهريج محملة بمادة الأوكسجين من الكويت

2020/08/25 | 19:46 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اعلنت هيأة المنافذ الحدودية، اليوم الثلاثاء، عن دخول (31) صهريج محملة بمادة الأوكسجين من الكويت عبر منفذ سفوان الحدودي في محافظة البصرة.

وقالت الهيأة في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، ان “(31) صهريج محملة بمادة الأوكسجين، دخلت من الكويت عبر منفذ سفوان الحدودي في محافظة البصرة، وبواقع حمولة إجمالي (620طن) من مادة الأوكسجين، لتعزيز الواقع الصحي ودعم المستشفيات لمعالجة المصابين بجائحة كورونا”.

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