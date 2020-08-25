2020/08/25 | 19:49 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ متابعة..

نزلت الليرة التركية إلى مستوى قياسي منخفض مقابل الدولار الأمريكي يوم الثلاثاء، حيث هبطت إلى 7.4015 مقابل العملة الأمريكية.

هذا وكان البنك المركزي التركي قد أبقى على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير للمرة الثالثة على التوالي كما كان متوقعا، بعدما تراجعت الليرة إلى مستوى قياسي متدن مقابل الدولار الأمريكي.

وأبقى البنك المركزي على سعر الفائدة عند 8.25 بالمئة بعدما اتخذ خطوات غير مباشرة في الآونة الأخيرة لزيادة تكلفة التمويل مما أبطأ تراجع الليرة.

وظل سعر الفائدة أقل بكثير من معدل التضخم السنوي الذي سجل 11.76%، في يوليو، لكن خبراء يحذرون من أن تراجع الثقة بالسياسات الاقتصادية، سيظل عاملا يشعل القلق بشأن تطورات الاقتصاد التركي وآفاقه المستقبلية.



انتهى25س

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نزول قياسي جديد لليرة التركية) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نزول قياسي جديد لليرة التركية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).