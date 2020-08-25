2020/08/25 | 19:53 - المصدر: عين العراق

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العقيلي تدعو الكاظمي لإيجاد حلول لتأخير رواتب الملاك الدائم وصرف مستحقات عقود الكهرباء

دعت عضو اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي عن محافظة ميسان النائب " سهام العقيلي " الكاظمي إلى التدخل و إيجاد حلول سريعة في مشكلة تاخير رواتب موظفي دوائر الكهرباء بقطاعاتها الثلاث " إنتاج ، نقل ، توزيع " في المحافظة ،معتبره، عملية التاخير المستمرة اجحاف بحقهم رغم مواظبتهم على العمل طيلة فترة انتشار وباء كورونا و تحديات الصيف على مدار الساعة.

وأكدت " على الحكومة الإسراع أيضا بتوفير التخصيصات المالية لرواتب العقود والأجور اليومية القديمة والجديدة في تلك الدوائر لما يبذلوه من جهود استثنائية ، مشيره ،إلى أنهم لا يتحملون اخطاء المسؤولين وسياستهم غير المدروسة في التعيينات فضلاً عن أن الأغلبية منهم لديه خدمة تصل الى ( ١٥) عام من العمل ويجب مكافئتهم بالتثبيت وليس عدم صرف مستحقاتهم المالية .

وطالبت " العقيلي " رئيس الحكومة بعدم ربط رواتب دوائر الكهرباء بالجباية ، لانها تتاثر بالوضع العام للبلد كجائحة كورونا و التظاهرات في الفترة الماضية ونقص الطاقة الكهربائية الذي يجعل الكثير من المشتركين يمتنعون من دفع فواتير الكهرباء .

واعربت" العقيلي " عن تضامنها الكامل مع موظفي الدوائر من الملاك الدائم والعقود لضمان حقوقهم في توحيد استلام الرواتب لكافة مفاصل وزارة الكهرباء وفي توقيتات محددة وثابتة دون تغيير أو تاخير لانها حقوق عوائلهم ، توفير الأموال لصرف رواتب العقود والأجور .

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