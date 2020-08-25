سياسي يكشف عن اسباب امتناع الكاظمي طرح ملف اخراج القوات الاجنبية خلال زيارته واشنطن

2020/08/25 | 19:53 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ خاص…

كشف المحلل السياسي، صباح العكيلي، الثلاثاء، عن الأسباب التي منعت الكاظمي من طرح ملف إخراج القوات الامريكية من العراق خلال زيارته الى واشنطن.

وقال العكيلي في تصريح لـ/ المعلومة /، إن “الكاظمي يعول على دعم واشنطن في الانتخابات المقبلة وبالتالي فأنه لا يستطيع استفزاز الجانب الامريكي، لاسيما وأن ملف اخراج قواتها من العراق حساس جداً، وقد يتسبب بسحب دعم واشنطن للكاظمي، لذلك فأن الاخير يخشى خسارة مستقبله السياسي المدعوم من واشنطن”.

واوضح أن “الكاظمي حصل على رئاسة الوزراء بدعم من أمريكا وبعض الشخصيات والكتل التي هي جزء من المشروع الامريكي في العراق، فهو لا يمتلك الكفاءة او السيرة السياسية التي تخوله لهذا المنصب، وبالتالي فأن الكاظمي لن يستطيع عصيان واشنطن تحت اي ظرف”.

وطالب تحالف الفتح، الاسبوع الماضي، مجلس النواب بعقد جلسة طارئة بشأن المدة الذي حددها الرئيس الأمريكي ترامب بانسحاب القوات الأمريكية من العراق.



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