2020/08/25 | 20:00 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

البصرة /نينا/ قرّر محافظ البصرة اسعد العيداني، تحويل العاملين في المديرية العامة لتربية البصرة بصفة اجر يومي والبالغ عددهم (20572 موظفا) الى عقود.وذكر المكتب الاعلامي للمحافظ ، انه :" تقرر تحويل الاجراء اليوميين العاملين في المديرية العامة للتربية في البصرة ضمن الملاكات (الثانوي ، الموظفين ، الابتدائي ، المهني) الى عقود ".واضاف " تضمن الامر، توزيعهم على مركز المحافظة والاقضية ( الهارثة ، شط العرب ، الفاو، ابي الخصيب ، الزبير ، المدينة، والقرنة)، مخولاً مدير عام تربية البصرة توقيع العقود، ومخاطبة وزارة المالية لادراج مستحقاتهم المالية ضمن موازنة 2021 "./انتهى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تحويل اكثر من 20 الفا من موظفي الاجور اليومية في تربية البصرة الى عقود) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تحويل اكثر من 20 الفا من موظفي الاجور اليومية في تربية البصرة الى عقود) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).