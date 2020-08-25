دخول 620 طنا من الاوكسجين قادمة من الكويت عبر منفذ سفوان الحدودي

2020/08/25 | 20:00 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد /نينا/ اعلنت هيئة المنافذ الحدودية :" ان منفذ سفوان الحدودي في محافظة البصرة ، استقبل (31) صهريجا تحمل (620) طنا من الاوكسجين ، قادمة من الكويت ، لتعزيز الواقع الصحي ودعم المستشفيات لمعالجة المصابين بجائحة كورونا./انتهى9

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