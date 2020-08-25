الدفاع: وصول طائرة عراقية محملة بالمساعدات الغذائية والإنسانية إلى بيروت

2020/08/25 | 20:05 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

اعلنت وزارة الدفاع، الثلاثاء، وصول طائرة النقل العسكرية "C130" التابعة لقيادة القوة الجوية العراقية الى لبنان لنقل عشرات الأطنان من المساعدات الغذائية والإنسانية.



وقالت الوزارة في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (25 اب 2020)، انه "بتوجيه من رئيس الوزراء ومتابعة واشراف من وزير الدفاع ورئيس اركان الجيش وتنسيق مع وزارة التجارة، وصلت طائرة النقل العسكرية (C130) التابعة الى قيادة القوة الجوية اليوم، الى مطار بيروت لنقل مساعدات إنسانية وطبية وغذائية مستعجلة الى لبنان".

واشارت الوزارة الى ان "المساعدات ضمن مساعي العراق لتخفيف الأزمة بعد انفجار مرفأ بيروت الذي ادى الى خسائر بشرية ومادية فادحة".

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