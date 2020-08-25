البصرة.. أوامر أمنية جديدة وخلية استخبارية لمطاردة منفذي الاغتيالات

2020/08/25 | 20:10 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحريرأصدر قائد عمليات البصرة اللواء الركن أكرم صدام، الثلاثاء، أوامر جديدة، على خلفية عمليات الاغتيال والخروقات التي شهدتها المحافظة.

أصدر قائد عمليات البصرة أوامر جديدة إلى القوات الأمنية تتعلق بحركة سير المركبات والدراجات النارية

وتضمنت الأوامر الجديدة، وفق بيان صدر عن قيادة العمليات، 25 آب/أغسطس، الصادرة إلى القوات الأمنية في المحافظة، "عدم السماح بدخول العجلات التي لاتحمل لوحات مرورية إلى محافظة البصرة عبر نقاط التفتيش الخارجية، والتنسيق مع الوكالات الاستخبارية لتفعيل مذكرات إلقاء القبض ضمن قاطع المسؤولية".

وتضمنت أيضًا، "مراعاة الجوانب الإنسانية والاجتماعية والأخلاقية والتعامل المهني مع المواطنين أثناء الواجب، اقل الصورة المشرفة والإيجابية لأبناء القوات الأمنية والعسكرية وسط الشارع البصري".

وشدد قائد عمليات البصرة، على "الحد من حركة الدراجات النارية في مركز محافظة البصرة، وتنفيذ الأوامر السابقة برفع التظليل عن جميع المركبات في المحافظة".

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وتشهد محافظة البصرة منذ أسابيع توترًا أمنيًا وغضبًا شعبيًا، وهو ما اضطر رئيس الحكومة إلى التوجه بشكل عاجل إلى المحافظة على رأس وفد أمني رفيع عقب سلسلة عمليات اغتيال طالت ناشطين بارزين.

خلية استخبارية..





وفي آخر التطورات، قال معاون المحافظ معين الحسن في تصريح، إن "رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وجه القيادات الأمنية والإدارة المحلية بضرورة حفظ القانون والكشف عن الجرائم التي حصلت بحق المتظاهرين"، فيما كشف عن تشكيل "خلية استخبارات جديدة بمشاركة الأهالي للوصول إلى الجناة الذين نفذوا عمليات الاغتيال الأخيرة في المحافظة".

وأضاف، أن "القرارات الأخيرة المتعلقة بالجانب الأمني تم تطبيقها فورًا كونها لا تحتمل التأخير بالتزامن مع الخروقات الأخيرة التي حصلت في المحافظة"، مشيرًا إلى أن "أهم تلك القرارات هي اتخاذ إجراءات بحق أصحاب العجلات التي لا تحمل لوحات تسجيل رسمية أو ذات الزجاج المظلل، فضلاً عن نزع السلاح غير المرخص سيما من العشائر".

أعلنت إدارة المحافظة تشكيل لخلية استخبارية لمطاردة منفذي عمليات الاغتيال بمساعدة الأهالي

كما دعا، إلى "دعم قيادة العمليات المسؤولة عن جميع القوات في المحافظة، ودعم الشرطة المكلفة بالتحقيق في الجرائم من خلال التواصل المستمر مع الحكومة الاتحادية"، موضحًا أن "قضية الاغتيالات مبهمة، ولم يتم الكشف عن المتورطين بها لغاية الآن، لكن الاتهامات طالت أطرافًا عدة".

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