2020/08/25 | 20:13 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني- أعنلت هيئة استثمار بغداد عن اعتماد 500 مشروع استثماري بالفترة الأخيرة، بتكلفة تصل لـ15 مليار دولار.وأوضحت هيئة استثمار بغداد، اليوم الثلاثاء، أن إجمالي المشاريع الاستثمارية التيهناك تفاصيل اخرى بخصوص هيئة استثمار بغداد: 500 رخصة استثمار في العاصمة بقيمة 15 مليار دولار المركز الخبري الوطني.

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