بالوثيقة.. تحول الأجور اليومية في الكهرباء البصرة الى عقود

2020/08/25 | 20:20 - المصدر: الفرات نيوز

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{بغداد:الفرات نيوز} وجه محافظ البصرة اسعد العيداني، الثلاثاء، بتحويل موظفي الأجور اليومية العاملين في وزارة الكهرباء إلى عقود.





وجاء في الوثيقة الموجهة الى شركتي توزيع كهرباء الجنوب والطاة الكهربائية في البصرة، حصلت {الفرات نيوز} نسخة منها انه" استناداً لقررات الامانة العامة لمجلس الوزراء والاصلاحات التي قام بها مجلس الوزراء لتشغيل العاطلين عن العمل للتفضل بالاطلاع ومخاطبة وزارتكم بخصوص تحويل العاملين بصفة (اجر يومي) ضمن الـ(30) الف درجة وظيفية في شركاتكم الى (عقود) لغرض ادراج مستحقاتهم المالية ضمن موازنة 2021".

وفاء الفتلاوي

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