بالوثيقة.. جامعة حكومية ترسب طلبة لعدم تسديدهم القسط السنوي

2020/08/25 | 20:20 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} اصدرت كلية العلوم في جامعة الكوفة بالنجف الاشرف، امراً ادارياً برسوب طلبة لهذا العام لعدم تسديدهم القسط السنوي للدراسة المسائية.ووفقا للوثيقة الصادرة عن عميد الكلية وكالة محمد محسن عبد الحسين، حصلت {الفرات نيوز} على نسخة منها، انه" استناداً للصلاحية المخولة لنا بموجب كتاب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي/دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة/ قسم القبول المركزي والمبلغ الينا بموجب كتاب رئاسة جامعة الكوفة/ قسم شؤون الطلبة والتصديقات واستناداً للمادة (10) لسنة 2000/ الدراسة المساية تقرر رسوب الطلبة المدرجة اسمائهم في القوائم المرفقة طيا للعام الدراسي (2019-2020) وذلك لعدم تسديدهم اجور الدراسة المسائية، وبعد الامر نافذ من تاريخ صدور الكتاب".وفاء الفتلاوي شارك إذا أردت

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