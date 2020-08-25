الدفاع: وصول طائرة عراقية إلى لبنان تنقل مساعدات غذائية وإنسانية

2020/08/25 | 20:24 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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بغداد – واع

أعلنت وزارة الدفاع، اليوم الثلاثاء، وصول طائرة عراقية إلى دولة لبنان لنقل المساعدات الغذائية والإنسانية.

وقالت الوزارة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إنه "بتوجيه من رئيس الوزراء ومتابعة وإشراف من وزير الدفاع ورئيس أركان الجيش وتنسيق مع وزارة التجارة، وصلت طائرة النقل العسكرية (C130) التابعة إلى قيادة القوة الجوية، اليوم الثلاثاء (25 آب 2020)، إلى مطار بيروت لنقل مساعدات إنسانية وطبية وغذائية مستعجلة إلى لبنان، في مسعى لتخفيف الأزمة بعد انفجار مرفأ بيروت الذي أدى إلى خسائر بشرية ومادية فادحة".

وأضافت أن "طائرة النقل العسكرية (C130) التابعة لقيادة القوة الجوية العراقية وصلت إلى لبنان لنقل عشرات الأطنان من المساعدات الغذائية والإنسانية".

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