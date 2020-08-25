مصدر يحدد موعد جلسة مجلس الوزراء المؤجلة بسبب زيارة الكاظمي لعمان

2020/08/25 | 20:25 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم _ بغداد

كشف مصدر حكومي، اليوم الثلاثاء، موعد جلسة مجلس الوزراء المؤجلة بسبب زيارة رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي إلى العاصمة الأردنية عمان لحضور القمة الثلاثية.

وقال المصدر، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "مجلس الوزراء سيعقد جلسته الاسبوعية ظهر يوم غد الأربعاء، وذلك بعد أن تأجل عقدها اليوم، بسبب مشاركة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي بالقمة الثلاثية في العاصمة الأردنية عمّان".

ووصل رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، 25 آب، 2020، الى العاصمة بغداد، بعد مشاركته في القمة الثلاثية التي عقدت في العاصمة الأردنية عمان بين العراق والاردن ومصر.

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