الخارجية الأميركية تعلق على تصريحات قوات حفتر حول وقف إطلاق النار

2020/08/25 | 20:29 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية للحرة، الثلاثاء، أهمية الالتزام بوقف إطلاق النار بين الأطراف المتقاتلة في ليبيا ودعم المفاوضات التي تقودها الأمم المتحدة من أجل إحلال الاستقرار في البلاد.

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