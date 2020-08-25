سينتهي معك كل شيء! ... ميسي يتلقى الصدمة

2020/08/25 | 20:31 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة-اين]ظهرت قناة “كواترو” الإسبانية كواليس اجتماع الهولندي رونالد كومان مدرب برشلونة الإسباني مع لاعبه الأرجنتيني ليونيل ميسي الناري الذي يتحدث عنه الجميع.

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