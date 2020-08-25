المالية النيابية: الحكومة خالفت قانون الاقتراض

2020/08/25 | 20:31 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/نينا/ اكدت اللجنة المالية النيابية، ان الحكومة خالفت قانون الاقتراض ولم تقدم برنامج الاصلاح الاقتصادي.وحسب كتاب موجه من رئيس اللجنة هيثم الجبوري الى مكتب رئيس الوزراء ، فان :" المادة السابعة من قانون الاقتراض المحلي والخارجي لتمويل العجز المالي للعام 2020 الرقم (5) لسنة 2020 ، نصت على انه (على مجلس الوزراء تقديم برنامج للاصلاح الاقتصادي الى مجلس النواب خلال فترة لا تتجاوز (60) يوما من تاريخ اقرار هذا القانون)، ولكون تاريخ التصويت كان يوم (24/6/2020) فقد مرت المدة المذكورة دون ان تقدم الحكومة ذلك البرنامج ، وهذه مخالفة صريحة لنص القانون"./انتهى10

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