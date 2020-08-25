هدم البيوت في القدس يهدف لترحيل الفلسطينيين - دمتري شومسكي

2020/08/25 | 20:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#دمتري_شومسكي يصعب أن يخطر بالبال أن المستويين السياسي والامني في اسرائيل لا يدركان أن هدم منازل العائلات الفلسطينية المشاركة في ارهاب قاتل ضد مواطنين، أو في قتل جنود للجيش الاسرائيلي في اطار المقاومة العنيفة للاحتلال، لا يخلق في الجانب الفلسطيني أي ردع لاستمرار الارهاب والمقاومة.



بالعكس، من المعقول الافتراض أن اسرائيل تعرف الحقيقة الواضحة والقاطعة، التي أحسن وصفها جدعون ليفي قبل فترة قصيرة حينم ......





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