السفارة الأميركية تنشر بياناً عن لقاء وزيري الدفاع العراقي والأميركي قبل أيام

2020/08/25 | 20:36 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أكدت السفارة الاميركية في بغداد، الثلاثاء، التزام الولايات المتحدة بدعم العراق ومواصلة القتال ضد داعش إلى جانب القوات العراقية.



وقالت السفارة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (25 اب 2020)، انه "في الأسبوع الماضي، التقى وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر بوزير الدفاع العراقي جمعة الجبوري في البنتاغون لمناقشة تعاوننا الأمني المستمر"، مبينة أنه "في عام 2019 لوحده، اشترك التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة لهزيمة داعش مع العراق في أكثر من 4000 عملية أمنية".

واضافت السفارة ان "التحالف إلى جانب شركائنا العراقيين هزم 100 في المئة من الأراضي التي يسيطر عليها تنظيم داعش، لكننا نقر بأن داعش كمجموعة لا يزال يمثل تهديداً وأن استمرار الضغط عليه أمر هام لضمان هزيمته الدائمة".

واكدت السفارة الامريكية "نحن ملتزمون بدعم شركائنا العراقيين وسنواصل القتال ضد داعش إلى جانب القوات العراقية".

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