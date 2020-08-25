مطنش: لهذا السبب لن ينجح المدرب المحلي في قيادة اسود الرافدين

2020/08/25 | 20:37 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ بغداد

يرى المدرب الدولي هادي مطنش، ان المدرب المحلي ليس باستطاعته قيادة المنتخب الوطني في التصفيات المزدوجة.

وقال مطنش في تصريح لوكالة/ المعلومة/ إن “المدرب المحلي لن ينجح مع المنتخب الوطني لان اللاعبين لا يثقون به في الوقت الذي يقون بكل كامل بالمدرب الأجنبي”.

وأوضح أن “معظم مدربينا المحليين يتأثرون بالضغط العالي نتيجة وضع البلد وان معظمهم غير قادرين على رفع الضغط عن انفسهم في انديتهم وقسم منهم من استسلم للإدارات محليا فكيف يستطيع تحمل ضغوط المنتخب”.

وانقسم الشارع العراقي الى نصف مؤيد للمدرب المحلي واخر رافض بالتزامن مع محادثات التطبيعية بتجديد عقد المدرب كاتانيتش.



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