الامن النيابية تكشف سبب نزيف ديالى المستمر وتؤكد تشخيصها الخلل

2020/08/25 | 20:37 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ بغداد

كشفت لجنة الامن النيابي ، الثلاثاء، عن سبب نزيف الدماء المستمر.

وقال عضو لجنة الامن والدفاع النيابية النائب عبد الخالق العزاوي في حديث لـ/ المعلومة/،ان” ديالى تشهد بين فترة واحرى خروقات امنية تؤدي الى سقوط ضحايا في القوات الامنية والمدنيين مؤكدا بان مايحدث نزيف للدماء لم يتوقف رغم كل الاجراءات الامنية على الارض”.

واضاف، ان “هناك خلل شخصنا منذ اشهر طويلة ويتمثل بوجود مسارات تسلل لخلايا داعش الارهابية من صلاح الدين صوب ديالى ومنها عبر ممرات سرية الى حمرين والوقف وشمال المقدادية لتقوم بجرائم استهداف القوات الامنية “.

واشار الى ان “50% من العمليات الارهابية في ديالى تاتي من صلاح الدين من خلال تسلل مجاميع داعش لتنفذ اعمال اجرامية في عدة قواطع داخل المحافظة لافتا الى ضرورة سد تلك المسارات وانهاء الفراغات وتحصين الحدود الفاصلة بين ديالى وصلاح الدين لانها السبب في استمرار نزيف الدماء”.

وكانت ديالى شهدت يوم امس سقوط 3 شهداء من الجيش وخطف 3 مدنيين واصابة رابع في خروقات امنية ضربت قره تبه والمقدادية والعظيم.



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