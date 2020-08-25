2020/08/25 | 20:43 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني- كشف مصدر مطلع في وزارة الخارجية ،الثلثاء، زيارة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الى العاصمة بغداد الأسبوع المقبل.واكد المصدر ان “الزيارة تستغرق يوماً واحداً وسيلتقي خلالها بكبار القادة والمسؤولين العراقيين”.هناك تفاصيل اخرى بخصوص مصدر في الخارجية: الرئيس الفرنسي يزور بغداد الأسبوع المقبل المركز الخبري الوطني.

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