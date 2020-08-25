بالفديو: “كاسر الامواج العراقي” يحقق رقماً قياسياً بموسوعة “غينتس”… سيصبح قبلة العالم!

2020/08/25 | 20:45 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق – بغداد

يبني العراق أملاً على كاسر الأمواج الغربي الكبير في ميناء الفاو للإسهام في تنمية للبلاد، بعد أن حصل مؤخراً على شهادة من موسوعة غينيس للأرقام القياسية باعتباره الأطول في العالم.

ويهدف كاسر الأمواج الذي يبلغ طوله 14.5 كيلومتر، في شمال الخليج العربي، إلى حماية السفن القادمة إلى العراق من الأمواج العاتية.وسيؤدي هذا إلى تسهيل رحلات السفن المباشرة إلى ميناء الفاو الجديد الذي من المقرر وضع اللمسات الأخيرة عليه في عام 2024.

باعتراف "غينيس"..



العراق يبني أكبر كاسر أمواج في العالم#شاهد_الحرةpic.twitter.com/iu8M43UZab

— الحرة عراق (@AlhurraIraq) August 25, 2020

ويقول مدير مشروع ميناء الفاو الكبير: لدينا جزآن من كاسر الأمواج، أحدهما رئيسي ويبلغ طوله 16 كم، والآخر ثانوي.



لذا، أخبرتنا موسوعة غينيس أنها لن تُدرج الحاجز الثانوي في سجلها، بل سيشمل فقط الكاسر الرئيسي الذي يبلغ طوله 14.500 كم، وفقاً لتقديراتها لكونه قطعة واحدة، وبناء عليه، أصدرت موسوعة غينيس شهادة بأنه أطول كاسر أمواج في العالم.

وأضاف: الأعماق في البحر تختلف من مكان لآخر كما تختلف أطوال الأرصفة، هذا الميناء على البحر حيث يمكن للسفن أن تأتي مباشرة من المصدر إلى الميناء دون المرور في دول أخرى لتفريغ حمولتها، وبعد ذلك يتم تحميلها في سفن صغيرة أخرى.



لذا، فإن مجيء السفن مباشرة ستكون له فوائد كبيرة.

وكلّف بناء كاسر الأمواج، الذي جرى تشييده على مدى 5 سنوات، 511 مليون يورو (591 مليون دولار).

وفي أبريل الماضي، أصدرت موسوعة غينيس للأرقام القياسية شهادة بأنه أطول كاسر للأمواج في العالم كله.

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