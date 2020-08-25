الناطق باسم القائد العام: الكاظمي وجّه بتكثيف الجهد الاستخباري لحماية المواطنين

2020/08/25 | 20:55 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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بغداد - واع - محمد الطالبي

أكد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول أن رئيس الوزراء وجّه بتكثيف الجهد الاستخباري، لحماية المواطنين والمتظاهرين وملاحقة الجناة وتقديمهم إلى القضاء.

وقال رسول لوكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الثلاثاء، إن "القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي يولي اهتماماً كبيراً ومتابعة دقيقة، لما يجري من أحداث مؤسفة من اغتيالات في محافظة البصرة".

وأضاف، أن "الكاظمي أكد خلال زيارته إلى محافظة البصرة على تكثيف الجهد الاستخباري، لحماية المواطنين والمتظاهرين السلميين، والاستمرار بعمليات الملاحقة وفقا للمعلومة الاستخباراتية، لغرض إلقاء القبض على الجناة والخارجين عن القانون، وإحالتهم إلى الجهات المختصة".

وأشار إلى أن "بعض المحافظات وخاصة ذي قار تجري فيها مظاهرات، وتضم سجنا مهما، لذلك وجه القائد العام للقوات المسلحة على تأمينه وحمايته، فضلا عن حماية المتظاهرين السلميين من محاولة أن تستغل من قبل البعض، ليقوموا بأي عمل ممكن أن يشكل تهديدا باتجاه حياة المواطنين وأمن السجون".

وأكد أن "الأجهزة الاستخبارية تعمل بشكل كبير للوصول إلى الجناة، وهذا ما وعد به الكاظمي، لتقديمهم للعدالة".

وأكد رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، السبت الماضي، أن هناك جماعات خارجة عن القانون تحاول منذ فترة ترهيب أهل البصرة".

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