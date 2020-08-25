صحة الكرخ تعلن عن خبر سار

2020/08/25 | 20:56 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

أعلنت دائرة صحة الكرخ في بغداد ، الثلاثاء 25-8-2020، عن خبر سار يخص موظفي الدائرة بعد تأخر صرف رواتبهم.

وقال مدير عام صحة الكرخ - جاسب الحجامي بمنشور على صفحته بموقع فيس بوك "بفضل الله و جهود الخيرين و صلت اليوم تخصيصات رواتب الموظفين، نأمل ان يتم التوزيع قبل نهاية الاسبوع".

واضاف "شكرنا الجزيل لكل من سعى في ذلك في محافظة بغداد و وزارة المالية و كذلك الشكر موصول لموظفي حسابات الدائرة في كافة تشكيلاتها".

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