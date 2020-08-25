2020/08/25 | 20:57 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المنصوري: الدوري العراقي خارج التوقّعات ولهذا إنتقلت لنفط الوسط الديوانية تبرم صفقة برازيلية للدخول بقوة في منافسات الموسم المقبل بغداد – الزمان واصل فريق الديوانية تعاقداته المميزة، تحضيرا للموسم المقبل، باستقطاب المدافع البرازيلي ويسلي بيريرا، ليكون رابع المحترفين الأجانب بالفريق الأحمر.وأعلن رئيس الديوانية، حسين العنكوشي، عن الصفقة، مؤكدا أن بيريرا لاعب فلومينينسي سيغلق قائمة […]

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