2020/08/25 | 20:57 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وايلد تكتب سبايدرمان { لوس انجلوس – وكالات – تشارك المخرجة والممثلة الأمريكية أوليفيا وايلد في كتابة وإخراج فيلم جديد، يتناول شخصية البطل الخارق سبايدرمان.ومن المتوقع أنّ تكون البطولة لشخصية نسائية، في حين أن شركة سوني المُنتجة للفيلم رفضت التعليق على أي شيء يخص هذا الأمر، لكنه من المرجح بدء العمل على فيلم (سبايدر […]

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