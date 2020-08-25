الأنصاري يدعو الحكومة إلى فرض هيبة الدولة

2020/08/25 | 20:57 - المصدر: الاتجاه

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - الاتجاه طالب النائب عن تحالف الفتح عبد الكريم الانصاري الحكومة بتحمل مسؤوليتها بفرض هيبة الدولة والقانون.ودعا الانصاري الحكومة لاتخاذ إجراءات حازمة لفرض القانون في جميع المحافظات لاسيما الجنوبية وحماية المتظاهرين السلميين والممتلكات العامة والخاصة من المخططات الرامية لإشعال الفتنة والاقتتال الداخلي.وحذر من مغبة استمرار الحكومة بدور المتفرج على ما يجري من …

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