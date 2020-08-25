حمدوك لبومبيو: ليس لدينا تفويض لاتخاذ قرار بشأن التطبيع

2020/08/25 | 20:57 - المصدر: الاتجاه

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - الاتجاه قال المتحدث باسم الحكومة السودانية إن رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك أبلغ وزير الخارجية الاميركي مايك بومبيو أن حكومته لا تملك تفويضا لاتخاذ قرار بشأن التطبيع مع اسرائيل.هذا وكان بومبيو قد وصل السودان قادما من الاراضي الفلسطينية المحتلة في اطار جولة اقليمية تشمل الإمارات والبحرين لإقناع مزيد من الدول العربية …

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