تظاهرة في السودان رفضاً لزيارة بومبيو والتطبيع

2020/08/25 | 20:57 - المصدر: الاتجاه

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - الاتجاه تظاهر عشرات السودانيين أمام القصر الرئاسي بالعاصمة الخرطوم رفضا لزيارة وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو والتطبيع مع الكيان الصهيوني.ورفع المتظاهرون لافتات كتب عليها لا لخيانة الأمة بالتطبيع وشعارات أخرى تندد به، وتزامنت الوقفة مع محادثات بين رئيس مجلس السيادة السوداني عبدالفتاح البرهان، ووزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في القصر الرئاسي.

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