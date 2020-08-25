ضمن جولته في الشرق الأوسط.. بومبيو يصل المنامة قادما من الخرطوم

2020/08/25 | 21:00 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصل وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، الثلاثاء، إلى العاصمة البحرينية، المنامة، قادما من السودان.

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