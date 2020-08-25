الموارد المائية تؤكد استقرار نوعية وكمية المياه في المنطقة الجنوبية وشط العرب

2020/08/25 | 21:02 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اكدت وزارة الموارد المائية، اليوم الثلاثاء، استقرار كمية ونوعية المياه في المنطقة الجنوبية وخاصة منطقة شط العرب منذ اكثر من شهر وما زالت مستمرة في استقرارها.

وقالت الوزارة في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، “شهدت المنطقة الجنوبية وخاصة منطقة شط العرب إستقرارا بكمية ونوعية المياه، فما زال التدفق من نهر دجلة عن طريق ناظم قلعة صالح يتجاوز ال ١٠٠ متر مكعب الى الحدود الفاصلة بين محافظتي ميسان والبصرة بكمية حوالي أكثر من ٩٠ متر مكعب في الثانية وبنوعية جيدة”.





واضافت، ان “تلك الظروف أثرت بشكل واضح على نوعية المياه في شط العرب واستقرت التراكيز الملحية عند مستويات متدنية في منطقتي الدير و كتيبان التي تعتبر مهمة، كونها الماخذ الرئيسي لقناة شط العرب الأروائية التي تؤمن المياه لكافة الأستخدامات الشرب والزراعة والبلدية على طول المنطقة الممتدة من قضاء شط العرب وقضاء ابو الخصيب و ناحية السيبة وناحيه البحار وقضاء الفاو حيث بلغت التراكيز الملحية في منطقة كتيبان بحدود ال١٠٠٠ إلى ١١٠٠ جزء بالمليون وهذه مياه تعتبر عذبة ممكن استخدامها للشرب بدون تحلية حسب المواصفة العراقية لنوعية المياه”.





واكدت الوزارة، أن “هذه الحالة أستمرت لأكثر من شهر منذ الأن ومازالت مستمرة وستحافظ الوزارة على تجهيز المياه العذبة لشط العرب وبصورة مستمرة”، داعية الجهات المعنية “بعدم رمي ملوثات المياه الثقيلة بمياه شط العرب للمحافظة على جودة المياه الواصلة لأهالي المحافظة”.

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