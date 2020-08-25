طائرة عراقية محملة بالمساعدات تصل الى لبنان

2020/08/25 | 21:02 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت وزارة الدفاع، اليوم الثلاثاء، عن وصول طائرة عسكرية عراقية تحمل مساعدات إنسانية وطبية وغذائية مستعجلة الى لبنان.

وقالت الوزارة في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، انه “بتوجيه من رئيس الوزراء ومتابعة واشراف من وزير الدفاع و رئيس اركان الجيش وتنسيق مع وزارة التجارة، وصلت طائرة النقل العسكرية (C130) التابعة الى قيادة القوة الجوية، الى مطار بيروت لنقل مساعدات إنسانية وطبية وغذائية مستعجلة الى لبنان”.

واضافت ان “ذلك جاء في مسعى لتخفيف الأزمة بعد انفجار مرفأ بيروت الذي ادى الى خسائر بشرية ومادية فادحة”.

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